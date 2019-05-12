8 شهداء في القطيف شرق السعودية

وأفادت المصادر ان 11 مواطناً سعودياً حاصرتهم قوات النظام السعودي، سقط بينهم 8 شهداء.

وكانت مصادر محلية افادت صباح امس السبت بسماع أصوات اطلاق نار في جزيرة "تاروت" حيث أغلقت جميع المداخل اليها، كما حصل إطلاق نار جنوب "سنابس" بالقطيف.

وأعدم النظام السعودي في 23 ابريل الماضي 37 مواطناً معظمهم من المناطق التي يقطنها أتباع مدرسة اهل البيت عليهم السلام، وكان أغلبهم من الناشطين السلميين وبينهم رجال دين وتجار واساتذة جامعة ووجهاء اجتماعيون .

ولاقت هذه الخطوة استنكارا من المنظمات الدولية والحقوقية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي قالت ان المحاكمات غابت عنها معايير العدالة والشفافية، وان بعض الاعترافات انتزعت تحت التعذيب الشديد./انتهى/

المصدر: العالم