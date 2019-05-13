برلماني ألماني: تخرصات "بولتون" بشأن القيام بعمل عسكري ضد إيران حمقاء

وأشار النائب في البرلمان الألماني "أميد نوري بور" في حديث مع وكالة مهر للأنباء اليوم الاثنين، إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وكيفية دعم ألمانيا والدول الأوروبية لهذا الاتفاق، وقال: "إنه الآن أفضل وقت للاتحاد الأوروبي لتطبيق قانون إنهاء أثر العقوبات الأميركية حتى تحمي التجار الأوروبيين من العقوبات الأمريكية".

وأكد النائب في البرلمان الألماني ضرورة قيام الأوروبيين بتوفير قوة دفع وحوافز جديدة للحكومة الإيرانية، مثل تطوير الطاقات المتجددة في إيران، أو مكافحة آثار تغير المناخ.

وبشأن ما إذا كانت الحكومة الألمانية قد أجرت مباحثات مع الدبلوماسيين الأمريكيين حول العقوبات المفروضة على طهران، قال نوري بور: "نعم ، من الضروري أن يتحدث الجميع معًا لمنع التوترات والقيام بعمل عسكري".

وقال النائب في البرلمان الألماني: "أعتقد أنه في الوضع الحالي، فإن عدم وجود حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران هو خطأ جسيم".

كما تحدث عن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" عن القيام بعمل عسكري ضد إيران ، قائلاً إن خطاب بولتون حول إجراء عمل عسكري ضد إيران أحمق./انتهى/