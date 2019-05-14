ظريف: نتشاور مع الهند دوما وهي شريكة وثيقة لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل مساء الاثنين الى نيودلهي قادما من العاصمة التركمنستانية عشق آباد، ووصف ظريف في تصريح صحفي له زيارته إلى تركمنستان بانها كانت ممتازة وتم خلالها اجراء محادثات جيدة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.

وحول زيارته الى الهند قال، ان نيودلهي هي احد شركاء ايران الوثيقين ولنا معها علاقات واسعة جدا في مختلف المجالات.

واشار الى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقال، انه تم في وقت سابق تصميم نظام مالي خاص بيننا وبين نيودلهي تتم الاستفادة منه للتعاون الثنائي، مضيفاً إن الهند تعد من اكبر زبائن النفط الايراني.

وحول الجوانب الاخرى للعلاقات بين البلدين قال، ان لنا مع الهند علاقات في العديد من المجالات الاخرى ومنها الثقافية والسياسية والتعاون الاقليمي ومن ضمنه ما يتعلق بافغانستان، لذا فان لنا على الدوام مشاورات مع شركائنا الهنود في مختلف الاصعدة حيث سنتابع هذه المشاورات خلال الزيارة الحالية.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني اليوم الثلاثاء نظيرته الهندية سوشما سواراج للبحث معها حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية المهمة. /انتهى/.