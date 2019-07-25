ظريف يصل الى السنغال قادما من بوليفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل الى العاصمة السنغالية داكار قادما من بوليفيا فجر اليوم الخميس ومن المقرر ان يلتقي ظريف خلال زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا الى داكار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السنغاليين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد توجه الى نيويورك يوم 13 تموز/ يوليو الجاري حيث اسغرقت زيارته لها 6 ايام شارك خلالها في الاجتماع الاقتصادي -الاجتماعي رفيع المستوى لمنظمة الامم المتحدة والقى كلمة استعرض فيها مواقف طهران حول مختلف القضايا.

واجرى ظريف اجرت معه مختلف القنوات مثل "بي بي سي" و"سي ام بي سي" و"سي ان ان" و"بلومبيرغ" و"PBS" حوارات صحفية اجاب فيها على الاسئلة المطروحة حول مختلف قضايا الساعة. /انتهى/.