البورصة السعودية تنخفض بعد هجمات على محطتي ضخ نفط

وبحلول الساعة 1103 بتوقيت جرينتش، بلغ المؤشر 8204.63 نقطة.

وقامت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء بإيقاف الضخ في خط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الاحمر وذلك بعد اشتعال النيران في خط الانابيب اثر تعرضه لقصف بطائرات مسيرة يمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان شركة أرامكو قامت بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح قال إنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 14 مايو 2019م، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف "أضرارًا محدودة"، بحسب قوله.

وكان مصدر عسكري يمني قد قال في تصريح لقناة "المسيرة" : ان سبع طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية.

واضاف: تأتي هذه العملية العسكرية الواسعة رداً على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا.

وتابع قائلا: اننا مستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر.



المصدر: رويترز + وكالات