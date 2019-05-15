وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، حسب مصادر خاصة بها بأن أكثر من 10 عمليات عسكرية غير معلنة نفذتها قوات صنعاء مؤخراً على أهداف في العمق السعودي.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن عن استهداف المنشآت السعودية بـ7 طائرات مسيرة على موقعين نفطيين في العمق السعودي.

وأكد أنّ "قواتنا جاهزة لتنفيذ المزيد من العمليات في العمق السعودي"، مشيراً إلى أنّ "العملية تمت بمساعدة بعض من الشرفاء من أبناء تلك المناطق". كما ذكر أنّ العملية جاءت رداً على العدوان السعودي المستمر على الشعب اليمني./انتهى/