الصين تؤكد على ضرورة تطوير العلاقات مع طهران

وقال "لو غانغ" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، انه خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الى الصين سيبحث الجانبان حول العلاقات الثنائية وكذلك القضايا المتعلقة بالهواجس المشتركة لديهما.

واضاف، ان وزيري الخارجية سيجريان مباحثات عصر اليوم.

وقد التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في بكين اليوم الجمعة نظيره الصيني "وانغ يي".

وتباحث ظريف مع "وانغ يي" بشان التطورات الاخيرة وقرار طهران بشان الحصول علي حقوقها في الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون السياسي والاقتصادي بينها اضافة الى قضايا المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار تركمنستان والهند واليابان قبل وصوله الي بكين.

وتمحورت محادثات وزير الخارجية الايراني مع المسؤولين في الدول الثلاث حول احدث تطورات الاتفاق النووي والاجراء القانوني للجمهورية الاسلامية الايرانية لمواجهة نكث العهد وخرق القانون من جانب الحكومة الاميركية وعدم قيام الاوروبيين باجراءات مقبولة لتنفيذ الاتفاق النووي، حيث شرح ظريف مواقف طهران المبدئية في هذا المجال بالتفصيل.

وتباحث وزير الخارجية الايراني خلال المحادثات كذلك حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية./انتهى/