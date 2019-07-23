ظريف يصل الى بوليفيا

ووصل محمد جواد ظريف فجر الثلاثاء، الى مطار مدينة سانتاكروز، حيث كانت في استقباله السيدة كارمن المندراس، نائبة وزير العلاقات الخارجية البوليفي.

ومن المقرر ان يجري ظريف خلال هذه الزيارة، لقاءات ومحادثات مع الرئيس البوليفي ايفو موراليس، ووزير الخارجية دييغو باري وعدد آخر من المسؤولين البوليفيين، يتناول خلالها العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبوليفيا، إضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان ظريف قد زار نيويورك للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، ومنها زار كلا من فنزويلا ونيكاراغوا.