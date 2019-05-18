هجوم "داعش" على قرية في ايمن الموصل واحرقها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن السومرية، أن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي قاموا بحرق 12 دارا سكنية بقرية تل الرمان في الجانب الأيمن غربي الموصل، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة قبل أن تصل القوات الأمنية إلى مكان الحادث".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية طوقت المنطقة، واتخذت اجراءات مشددة".



يشار إلى أن القرية المذكورة شهدت قبل أيام قيام تنظيم "داعش" الإرهابي بقتل مختار منطقة الأكوار "مجبل فتحي شكر" وعائلته حيث كان يسكن بإحدى تلك الدور التي تم حرقها، وأسفرت العملية عن مقتل خمسة أشخاص ضمنهم المختار ووالدته وأبناءه وأبن شقيقه فيما نقلت كل من زوجة المختار وزوجة أبن شقيقه إلى مستشفى الموصل العام في وادي حجر ومازالت حالتهما حرجة لغاية الأن./انتهى/