  1. السياسة
١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٥:٥٢

وزير خارجية المانيا: الضغوط الامريكية على ايران غير مجدية

وزير خارجية المانيا: الضغوط الامريكية على ايران غير مجدية

اعتبر وزير خارجية المانيا ' هايكوماس' ان المواقف الامريكية المتشددة حيال ايران بأنها خاطئة وقال ان الاتحاد الاوروبي يعتقد ان سياسية الضغط الامريكي حيال ايران غيرمجدية.

واضاف ماس في حوار مع صحيفة (Passauer Neuen Presse') ان الاتحاد الاوروبي يعتقد ان الحوار هو السبيل الوحيد للحل معتبرا الخروج الامريكي الاحادي من الاتفاق النووي بانه غيرقابل للفهم.

يذكر ان وكالة الطاقة الذرية اعلنت ومن خلال 14 تقرير لها التزام ايران بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي.

وحذر ماس من تفاقم الاوضاع في الشرق الاوسط واضاف ان العراق وسوريا يشهدان حالة من المواجهات وان اية توترات اخري تنذر بتشديد هذه المواجهات مؤكدا على الجميع ان يعي هذا الامر.

وخلال لقائه وزير خارجية روسيا طالب ماس من الحكومة الروسية بذل مساعيها للحفاظ على الاتفاق النووي .

رمز الخبر 1894708

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