  1. السياسة
١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٦:١٥

الجبوري: سنعلن عن انضمام 40 نائبا للمحور وماضون باستبدال الحلبوسي

الجبوري: سنعلن عن انضمام 40 نائبا للمحور وماضون باستبدال الحلبوسي

كشف النائب احمد الجبوري، السبت، ان 40 نائبا سينضمون الى تحالف المحور قريبا، فيما اشار الى المضي باستبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال الجبوري ان "المحور الوطني الذي يضم كتلة الجماهير الوطنية والمشروع العربي سيعلن خلال الايام المقبلة انضمام اكثر من 40 نائبا"، مبينا ان "هذا التحالف سيكون هو اغلب المكون السني".

واضاف الجبوري "اننا ماضون بالتشاور مع الكتل الاخرى لاستبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، مشيرا الى ان جميع النواب والكتل السياسية معنا".

وتابع ان "اجتماع الامس لتحالف القوى العراقية كان عدد الحضور 17 نائبا فقط وانسحبوا اثنين منهم".

وافاد مصدر برلماني، امس الجمعة، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتمع مع 38 نائبا من اجل التباحث بشأن تشكيل التحالف الجديد، فيما اكد عدد من نواب المدن المحررة من تنظيم "داعش"، اليوم السبت، السعي لتشكيل تحالف القوى العراقية، مؤكدين على اهمية استبعاد الفاسدين من المشاركة في هذا التحالف./انتهى/

رمز الخبر 1894709

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