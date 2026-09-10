اليمن تعلن انتهاء الاشتباكات في الشريط الساحلي الغربي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن المجلس السياسي الأعلى في اليمن أعلن توقف الاشتباكات في المناطق الساحلية غرب البلاد بعد دحر المرتزقة التابعين للسعودية، وأكد التزام اليمن بأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن في بيان له أن الاشتباكات العسكرية في الشريط الساحلي الغربي انتهت بعد تدمير ودحر تجمعات القوات التابعة للعدو السعودي.

كما شدد المجلس على أن اليمن ملتزم بجميع التزاماته الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر.

وكانت وسائل إعلام عربية قد أعلنت سابقاً سيطرة اليمن على الجزر الاستراتيجية زقر وحنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر.

كما أفادت مصادر إخبارية بأن مقاتلي أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، في استمرار تقدمهم الواسع في مواجهة المرتزقة المدعومين من السعودية، ثبّتوا سيطرتهم الكاملة على القاعدة العسكرية الاستراتيجية العُمري المطلة على مضيق باب المندب الحيوي.

/انتهى/