انصار الله: اطلاق صواريخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة بشمال الضالع

وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" أن مقاتلي الحركة أطلقوا ثلاثة صواريخ محلية الصنع نوع زلزال 1 مداه "3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش في معسكر الصدرين بمنطقة مريس التابعة لمديرية قعطبة شمال الضالع.

وأضاف أن القصف الصاروخي أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش.

على صعيد آخر، نفذ طيران التحالف غارة على قسم شرطة الفاخر في مديرية قعطبة شمال الضالع، حسب المركز.

على جبهة الحدود السعودية اليمنية، أشار المركز الى استهداف "أنصار الله" بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1، تجمعات لجنود سعوديين في الربوعة بقطاع عسير جنوب غربي السعودية./انتهى/