"أنصار الله" تسقط مقاتلة أمريكية في صنعاء

ونقل المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر" امس الثلاثاء 14 مايو / آيار، عن مصدر في الدفاع الجوي التابع للحركة، إنه تم إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة أمريكية الصنع نوع " إم كيو1" خلال تحليقها في سماء منطقة بيت بوس جنوب صنعاء.

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين قوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"انصار الله" من جهة أخرى.

واثر العدوان السعودي-الاماراتي، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية./انتهى/