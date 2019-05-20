النجباء: لدينا الجهوزية التامة للرد على اي اعتداء

أفادت وكالة مهر للأنباء أن معاون الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء أعلن عن جهوزية النجباء التامة للرد على اي اجراء امريكي عدائي.

وصرح نصر الشمري في حوار مع "بغداد اليوم"، أن حربنا مع امريكا ستستمر حتى انهاء الاحتلال وزوال الكيان الصهيوني من خارطة المنطقة.

وأشار الى التصعيد الامريكي الاخير ضد الجمهورية الاسلامية، موضحا ينبغي على الحكومة العراقية الا تنسى أنه في أحلك الظروف وعندما تركتنا أغلب الدول وعلى رأسها امريكا لكي نحارب لوحدنا مع داعش، أن الدولة الوحيدة التي هبت لمساعدتنا كانت ايران.

كما انتقد رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء في حوار مع وكالة انباء فرنسا، السياسات الامريكية الرامية الى تأجيج الصراعات في المنطقة، قائلا: أن واشنطن اليوم تختلق ذرائع لخلق توترات امنية في المنطقة والعراق./انتهى/