الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجمات إرهابية بالقذائف الصاروخية على قاعدة حميميم

وقالت الوزارة في بيان اليوم اوردته "سبوتنیك" "إن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة حاولوا أمس شن هجوم على قاعدة حميميم الروسية بواسطة راجمات الصواريخ انطلاقاً من منطقة خفض التصعيد بإدلب" مؤكدة أن "منظومات الدفاع الجوي رصدت مواقع إطلاق القذائف على القاعدة ودمرتها".

وأوضح البيان أنه "في الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد أطلق الإرهابيون في إدلب 6 قذائف باتجاه قاعدة حميميم لكن الدفاعات الجوية الروسية في القاعدة تمكنت من صدها جميعا" مؤكدة عدم وقوع أضرار.

وأحبطت وزارة الدفاع الروسية عشرات المحاولات من قبل المجموعات الإرهابية للهجوم على قاعدة حميميم بواسطة طائرات مسيرة تحمل قنابل وبراجمات الصواريخ انطلاقا من عمق منطقة انتشارها في منطقة خفض التصعيد.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية./انتهى/