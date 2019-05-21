الشعب الإيراني يسعى إلى تعامل بناء وليس خاسر

وفقًا لوكالة مهر للأنباء قال سعيد جليلي ممثل قائد الثورة الإسلامي في مجلس الأمن القومي، مساء أمس ، في اجتماع بحضور أساتذة جامعات طهران في جامعة شهيد بهشتي ، "منذ أكثر من ثلاثين عامًا من نهاية الدفاع المقدس ، أعداؤنا يقولون أنهم لم يعودوا يبحثون عن حرب عسكرية مع إيران. والسبب هو أن الأمة الإيرانية ، بفهمها وفهمها لثمانية أعوام للدفاع المقدس ، أبدت مقاومة للأعداء ، ولن يكون الخيار العسكري حلاً لهم ، ولن يتجرأوا طوال ثلاثين عامًا على مهاجمتهم.

وأضاف: "المقاومة التي أبداها الشعب الايراني في وقتها وفي الشكل الصحيح منعت البلاد من هجوم عسكري ، مؤكدا أنه يجب تكرار هذا النمط والذكاء في الحرب الاقتصادية القائمة حاليا.

وذكر جليلي "بالطبع ، إلى جانب مقاومة الشعب الإيراني ، أدرك العدو أيضًا أنه لن يحتاج إلى عمل عسكري إذا عطل الإيمان والفهم الصحيح للواقع والتحديات".