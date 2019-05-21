الجهاد الاسلامي: التطبيع البحريني مع "إسرائيل" يهدف لتطبيق صفقة القرن الأمريكية

واعتبر البطش في تصريحٍ صحفي "التطبيع البحريني مع الإسرائيليين إذعاناً لقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزمرة البيت الأبيض"، مجدداً "تصدي الفلسطينيين لمحاولات التطبيع بكل السبل الممكنة، ولهذه المؤامرة الهادفة الى تصفية حقوق شعبنا وتقسيم الدول العربية والإسلامية على أسس طائفية وعرقية لاستدامة الصراع في المنطقة لصالح العدو الصهيوني".

ودعا القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أبناء الأمة وأبناء الشعب البحريني والخليج الفارسي للتصدي لمخططات تصفية فلسطين وتهويد مسرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وقيامة عيسى عليه السلام، ففلسطين ومقدساتها لا تقايض بالأموال ولا بملْ البطون أو الجيوب رغم معاناة الحصار والعقوبات على الشعب الفلسطيني، فهي قضية إجماع للأمة العربية والإسلامية ولا يمكن التنازل عنها./انتهى/