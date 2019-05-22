إيران مستعدة للالتزام بتنفیذ الاتفاق النووي بالشكل الذي التزمت فیه فرنسا وباقي الشركاء الاوروبیین

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة "عباس موسوی"، ردا على تصریحات نظیره الفرنسي الذي دعا ایران الى الالتزام بالاتفاق النووي بقوة واكد انهم عازمون على حفظ الاتفاق النووى، قال موسوي في تصریحه مساء الثلاثاء، ملمحا الى ان قول الاوروبیین بتنفیذ الاتفاق مجرد ادعاء، وان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لدیها الاستعداد لدعم الاتفاق النووي والالتزام به بذات الصورة التي دعمت فیها فرنسا وشركاؤها الاوروبیون الاتفاق طیلة العام الماضي وان تبذل كل ما بوسعها لتنفیذه "بالضبط مثل فرنسا".

واضاف: نحن نعتقد ان مثل هذا السلوك یجب ان یكون مقنعا للفرنسیین الذین یدّعون دعم الاتفاق النووي بشكل كامل./انتهى/