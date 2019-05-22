اللواء صفوي: لا قوى في العالم تستطيع أن توقف قافلة انتصارات الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مستشار قائد الثورة اللواء يحيى صفوي أشار إلى دور الشهداء ومكانتهم في تعزيز قدرات البلاد وتقدمها مؤكدا على ضرورة تكريم هؤلاء الشهداء ورد الجميل لهم ولأبنائهم.

وقال في السياق نفسه "يجب أن نأسف لأولئك الذين لا يعرفون فلسفة الاستشهاد والحياة في عصر انتظار صاحب العصر والزمان".

وقال اللواء صفو"كان الشهداء يدركون تمامًا طبيعة وأهداف العدو ، وكانوا يعرفون أن الأميركيين كانوا وراء عداوة البعث".

وأشار إلى أن "الشهداء لم يخشوا أبدًا من العدو وحتى من الأعداء الأمريكيين ، وفي تعاملهم مع الأعداء ، كانوا دقيقين ، ولم يترددوا في التردد ، ولم يهابوا من دعاية العدو. كانوا دائمًا لا يثقون بالأعداء ، ورسالة الشهداء اليوم تؤمن بالنصر وتتغلب على العدو./انتهى/