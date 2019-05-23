طهران: لن تكون هناك مفاوضات مع اميركا بأي شكل من الأشكال

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني كيوان خسروي صرح في بيان صحفي أن زيارات المسؤولين الأجانب، من مختلف البلدان المفوضين غالبا من الولايات المتحدة الاميركية، قد ازدادت الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث يتم الإعلان عن بعضها إعلاميا فيما يبقى البعض الآخر سريا.

وأوضح خسوري انطلاقا من السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد تم إبلاغ الوفود جميعا بدون استثناء برسالة الشعب الايراني المبنية على الاقتدار والمنطق والمقاومة والصمود.

وأضاف خسروي لقد قلنا لهم بصراحة إن نهجنا هذا مستمر حتى يتم تغيير السلوك وتضمن حقوق بلدنا ويجري التحول من الكلام الى التطبيق العملي.

وأكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بأنه لن تكون هناك مفاوضات بأي شكل من الأشكال. /انتهى/.