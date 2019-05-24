تصريحات "ترامب" المسيئة للشعب الايراني تضاعف عزمه لمواجهة الضغوط والترهيب

وردا على التصريحات السخيفة لترامب في وصفه الشعب الايراني بالارهابيين، صرح مجيد تخت روانجي: ان التصريحات المتناقضة اليوم للرئيس الاميركي ضد ايران، مؤشر واضح لعدائه اللامتناهي تجاه الشعب الايراني العظيم.

وأضاف تخت روانجي: ان هذه المواقف ليست غريبة بالنسبة لنا، لأننا نعتبرها في سياق اجراءات الحظر الاميركية الظالمة والتي تعد بذاتها مثالا بارزا اخر للعداء ضد الشعب الايراني، مبينا: ان هذه التصريحات السخيفة تكشف اكثر من أي شيء آخر عدم إطلاع ترامب على تاريخ ايران الممتد لآلاف الاعوام وعدم معرفته للشعب الايراني.

وتابع: ان ايران هي الضحية الأكبر للإرهاب وهي في ذات الوقت كانت ومازالت العدو الاقوى للإرهاب في المنطقة وأن القضاء على داعش وسائر الجماعات الارهابية المماثلة لها خلال الاعوام الاخيرة يعد آخر اجراءات ايران في هذا المجال حيث كان الرئيس الاميركي قد اقر خلال حملته الانتخابية بمكافحة ايران لداعش.

وأكمل: ان إصرار ترامب على استخدام خطاب مسيء ضد الشعب الايراني انما يضاعف عزم شعبنا على مقاومة سياسة الضغط والترهيب.

وكان الرئيس الاميركي قد اطلق مرة اخرى صباح الجمعة، في حشد من المزارعين الاميركيين تصريحات سخيفة وصف فيها الشعب الايراني بالإرهاب وادعى بأن ايران وراء كل مشاكل الشرق الاوسط، حسب زعمه./انتهى/