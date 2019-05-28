الهند تستأنف استيراد النفط من ايران

ونقلت صحيفة "برينت" الهندية اليوم الثلاثاء عن مسؤول مطلع في الحكومة الهندية: ان حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعتزم استئناف المباحثات مع ايران لدراسة سبل كفيلة لاعادة استيراد النفط منها.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الحكومة الهندية بصدد استيراد النفط من ايران بشكل محدود رغم الحظر الامريكي المفروض عليها.

وقال مسؤول هندي أخر انه من المحتمل ان يتم استخدام "بنك باساركاد" الايراني الذي تم اخيرا اصدار تراخيص بشان فتح فرع منه في مدينة مومباي من قبل الحكومة الهندية لتنفيذ صفقات نفطية.

واكد ان المباحثات بين ايران والهند قد بدات منذ فترة لكنها توقفت بسبب الانتخابات العامة الهندية لافتا الى ان المباحثات مع ايران اصبحت من بين اولويات الحكومة الهندية.

وكانت شركة بهارات بتروليوم الهندية قامت اخیرا بتقديم طلب لشراء مليون برميل من النفط خلال شهر حزيران/يونيو ۲۰۱۸ تفوق طلباتها السابقة وذلك رغم التهديد الأمريكي والحظر المفروض على ايران.

وتُعتبر الهند أكبر مشتر للنفط الايراني بعد الصين وإنّها لم توقف علاقاتها مع ايران خلال الفترة السابقة من الحظر الامريكي المفروض على ايران./انتهى/