  1. السياسة
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠

سفير ايران في موسكو: صفقة القرن هي وصمة عار القرن

سفير ايران في موسكو: صفقة القرن هي وصمة عار القرن

وصف السفير الايراني لدى موسكو مهدي سنائي مبادرة التسوية الاميركية المزعومة لفلسطين بانها وصمة عار القرن مؤكدا ان هذه المبادرة لن ترى النور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن السفير الايراني لدى موسكو مهدي سنائي وصف المبادرة الاميركية المزعومة للتسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني بانها ضحلة .

وقال سنائي في حوار مع وكالة "روسيا سفودنيا" امس الثلاثاء ان المبادرة الاميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هي وصمة عار ولن ترى النور .

وتابع ان صفقة القرن التي يتحدثون عنها هي وصمة عار القرن وليست صفقة القرن لان هذه المبادرة هي مبادرة ضحلة قياسا بقضية بهذه الاهمية .

واوضح ان تسوية هذا النزاع من دون حوار امر غير ممكن وان اميركا تعيش التخبط وتفتقر للدراية والنظرة الثاقبة في هذه القضية. /انتهى/.

رمز الخبر 1895027

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