سفير ايران في موسكو: صفقة القرن هي وصمة عار القرن

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن السفير الايراني لدى موسكو مهدي سنائي وصف المبادرة الاميركية المزعومة للتسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني بانها ضحلة .

وقال سنائي في حوار مع وكالة "روسيا سفودنيا" امس الثلاثاء ان المبادرة الاميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هي وصمة عار ولن ترى النور .

وتابع ان صفقة القرن التي يتحدثون عنها هي وصمة عار القرن وليست صفقة القرن لان هذه المبادرة هي مبادرة ضحلة قياسا بقضية بهذه الاهمية .

واوضح ان تسوية هذا النزاع من دون حوار امر غير ممكن وان اميركا تعيش التخبط وتفتقر للدراية والنظرة الثاقبة في هذه القضية. /انتهى/.