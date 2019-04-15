الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة "صفقة القرن"

ويعقد هذا الاجتماع في وقت ذكرت صحيفة اميركية ان الخطة "المعروفة بـ "صفقة القرن" لتفصية القضية الفلسطينية ستنفذ في نهاية الربيع الحالي.

فقد كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الاثنين، أن خطة الادارة الأميركية لحل النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، والتي باتت تُعرف بـ"صفقة القرن"، لا تنص نهائيا على إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب المصدر، فان "صفقة القرن" لا تضم سوى بعض المقترحات العملية لأجل تحسين حياة الفلسطينيين على المستوى الاقتصادي، ومن المحتمل انها لا تتضمن اقامة دولة فلسطينية صغيرة بجانب إسرائيل.

وتتضمن "صفقة" القرن ضمن جميع مدينة القدس الى الكيان الصهيوني ، مع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية، وعدم الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وتحديد منطقة ابو ديس عاصمة لدولة فلسطين.

ونقلت الصحيفة الاميركية عن مصادر مطلعة على هذه الخطة، بانه من المحتمل ان يقدم البيت الابيض خطته المقترحة للسلام في نهاية الربيع او بداية الصيف القادم، بعد تشكيل حكومة نتنياهو، ومن المحتمل ان تعرض بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

هذا في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون الفلسطينيون في غزة ورام الله ومن بينهم محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية للحكم الذاتي، رفضهم لخطة ترامب.