ايران وقطر تعقدان منتدى تجاريا كبيرا في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير العام لمكتب غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية: "انه سينعقد منتدى تجاري واستثماري كبير بمشاركة إيران وقطر، تحضر فيه 20 شركة قابضة وشركات تجارية واستثمارية قطرية كبيرة وأكثر من 200 شركة إيرانية، يتم تنظيمه من قبل بنك قطر للتنمية وسفارة قطر في طهران بالتعاون مع منظمة تنمية التجارة الإيرانية.

وأضاف: انه سيحضر هذا المنتدى نائب وزير التجارة والصناعة القطري ونائب وزير الصناعة الإيراني والمدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، ونائب وزير الصناعة الإيراني للشؤون التجارية، اضافة إلى نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية والأمين العام لغرفة التجارة القطرية ومجموعة من المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين الآخرين من البلدين.

وتابع فرزاد بيلتن: "سيتم خلال هذا المنتدى، تقديم فرص تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وكذلك من المقرر أن يتفاوض ممثلو الشركات الخاصة في البلدين فيما يتعلق بطرق تنمية هذا التعاون".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى التجاري والاستثماري لإيران وقطر سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء، السادس والسابع من الشهر الحالي، ولا يمكن المشاركة في هذا المؤتمر إلا بالتنسيق والتسجيل المسبق.

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