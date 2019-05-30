الخارجية الايرانية تدعو الدول الاسلامية للتصدي لصفقة القرن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بياناً بمناسبة يوم القدس العالمي، تؤكد من خلال على ضرورة إنهاء ظلم الشعب الفلسطيني المستمر منذ 70 عاماً وإيقاف الجرائم الصهيونية ضد أصحاب الأرض، بعد ارتكابها مجازر بشرية بحق الأبرياء والعزل.

وأضاف البيان إن وقف الاستيطان اليهودي وحماية القدس الشريفة أمر لا هوادة فيه، مشيراً إلى تعامي المجتمع الدولي عن الضغوط الغير الانسانية التي يرزخ تحتها الشعب الفلسطيني في الضفة العربية وقطاع غزة.

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الدول المسلكة للتآخي والوحدة في وجه الكيان الصهيوني لإحباط المؤامرات التي يعدها وحلفاءه في العالم، والعمل على التصدي لصفقة القرن وعدم الانخداع بمؤتمر البحرين.

وأردف البيان إن السلام والاستقرار لن يعود إلى المنطقة قبل استرداد حق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة تضم كل الفلسطينين. /انتهى/.