  1. الرياضة
٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٥:٣٥

3 برونزيات لرباع إيراني ببطولة العالم للشباب 2019

3 برونزيات لرباع إيراني ببطولة العالم للشباب 2019

نال الرباع الايراني "حسين سلطاني" 3 ميداليات برونزيات في بطولة العالم للشباب لرفع الاثقال 2019 في جزر فيجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن  الرباع الايراني حسين سلطاني نال الميداليات الثلاث بمنافسات 81 كغم، ضمن بطولة العالم للشباب التي انطلقت في جزر فيجي السبت الفائت بمشاركة 248 رباعا من 17 بلدا.

وتشارك ايران بالبطولة بـ 10 رباعين، حيث نال الرباع سلطاني برونزيتين بحركة الخطف برفع 154 كغم وحركة النتر بـرفع 191 كغم والبرونزية الاخيرة بمجموع 345 كغم.

وجاء ترتيب منافسات 81 كغم بالخطف والنتر والمجموع كالتالي: ريتوارس (لاتفيا):  156 + 195 = 351 كغم، سوليس (كولومبيا): 155 + 195 = 350 كغم، و سلطاني (ايران):   154 +191 = 345 كغم

رمز الخبر 1895212

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