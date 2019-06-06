رباع ايراني يحرز البرونزية في وزن 102 كغم ببطولة العالم للشباب

ففي وزن 102 كغم نال عزيزي الميداليات البرونزية في الخطف 165 كغم والنتر 195 كغم والمجموع 360 كغم.

اما الرباع الايراني الاخر علي قاسمي فقد رفع في الخطف 150 كغم والنتر 187 كغم والمجموع 337 كغم ولم ينل اي ميدالية.

وفي اطار البطولة ايضا حقق الرباعون الايرانيون الشباب خلال الايام الماضية عدة ميداليات ملونة اذ احرز افشين طاهري الميدالية الفضية في الخطف في وزن 96 كغم وتقلد محمد حسيني الميدالية الذهبية في الخطف والبروزية في النتر والفضية في المجموع في وزن 89 كغم كما تقلد حسين سلطاني البرونزية في الخطف والنتر والمجموع في وزن 81 كغم.

وكانت بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب قد انطلقت يوم 1 حزيران /يونيو في فيجي بمشاركة 248 رباعا من 47 دولة في العالم