منتخب ناشئة وشباب ايران يتوج بجدارة ببطولة العالم لرفع الاثقال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب والناشئين التي استضافتها مدينة ليما عاصمة البيرو، اختتمت بتتويج المنتخب الإيراني بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق.

وحصلت آلما حسيني على ميداليتين فضية وبرونزية في فئة الناشئات وزن 64 كغم بـ 111 كغم في الخطف و197 كغم في المجموع.

وحاز إيليا صالحي بور على الميدالية البرونزية في النتر في وزن 81 كغم بتسجيله 195 كغم.

كما حصل أمير حسين سبه على برونزيتين وفضية واحدة في وزن 96 كغم برفعه 165 و199 و364 كغم في الخطف والنتر والمجموع على التوالي.

وفي هذا الوزن ايضا تقلد حميد رضا زارعي الميدالية الذهبية برفع 203 كغم في النتر.

وفي وزن 102 كغم، فاز أبو الفضل زارع بذهبية الخطف برفعه 176 كغم وحصل على ميداليتين فضيتين في منافسات النتر والمجموع بـ 210 كغم و 386 كغم .

وفي فئة الناشئين +102 كغم فاز حسين يزداني ببطولة العالم ولقب أقوى ناشئ. اذ حصل على الميدالية البرونزية في الخطف برفع 144 كغم ، والذهبية في النتر والمجموع بـ 190 كغم و334 كغم.

وتقلد علي رضا نصيري 3 ميداليات ذهبية في وزن 109 كغم في المجموع 400 كغم والخطف 180 كغم والنتر 220 كغم.

وفي هذا الوزن ايضا احرز فرهاد قلي زاده، ميداليتين فضيتين في النتر والمجموع بـ 205 كغم و 370 كغم على التوالي.

وفي الفئة الأخيرة من المنافسات، اي في وزن +109 كغم، تقلد حميد رضا محمدي 3 ميداليات ذهبية في الخطف 181 كغم والنتر 213 كغم والمجموع 394 كغم .

واحرز طه نعمتي 3 ميداليات فضية في الخطف والنتر والمجموع بـ 180 كغم و212 كغم و 392 كغم .

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