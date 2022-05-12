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١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٠٤ م

الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم؛

إيران بالمركز الثالث في دورة الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم

إيران بالمركز الثالث في دورة الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم

في ختام اليوم العاشر من دورة الالعاب الاولمبية الخاصة بالصم (الديفلمبياد 2022) الجارية حاليا في البرازيل، حلت البعثة الايرانية بالمركز الثالث بحصولها على 31 ميدالية ملونة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في نهاية منافسات اليوم العاشر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة والعشرين، والتي تقام في مدينة كاسياس دوسول بالبرازيل ، احتلت البعثة الايرانية المركز الثالث في جدول توزيع الميداليات بحصولها على 12 ميدالية ذهبية و 8 فضية و 11 ميدالية برونزية و ما مجموعه 31 ميدالية.
وجاءت أوكرانيا المركز الأول برصيد 110 ميداليات (48 ذهبية و 30 فضية و 32 برونزية)، ثم اميركا في المركز الثاني بـ 44 ميدالية (18 ذهبية و 6 فضية و 20 برونزية).

وتضم البعثة الايرانية المشاركة بدورة الالعاب الاولمبية الصيفية للصم 2022، 140 لاعبا ولاعبة، حيث تشارك ايران في مسابقات كرة القدم والطائرة الشاطئية والجودو والمصارعة الحرة والرومانية والكاراتيه ( رجال + سيدات) والتايكواندو ( رجال + سيدات).

وكانت ايران قد حلت بالمركز السابع في النسخة السابقة من اولمبياد الصم./انتهى/

رمز الخبر 1923695
https://ar.mehrnews.com/news/1923695/

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