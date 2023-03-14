إيرانية تفوز بالميدالية الذهبية خلال منافسات الدوري العالمي للكارتية في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لاعبة الكارتية الايرانية، شيماء ال سعدي، قد فازت بالميدالية الذهبية خلال منافسات الدوري العالمي المقامة في مدينة قونية التركية.

وقال رئيس هيئة الكارتية في محافظة فارس (جنوبي البلاد)، احمد مباركي، ان الفتاة "ال سعدي" من اهالي هذه المحافظة التي تحمل في سجلها الرياضي العديد من الانجازات والمفاخر، تمكنت في الدوري العالمي للكاراتية بتركيا 2023 ن تتغلب على جميع غريماتها في منافسات الوزن 68 كغ، لتحل بالمركز الاول وتخطف الميدالية الذهبية ضمن هذه البطولة.

ولفت مباركي، اليوم الثلاثاء، ان منافسات الدوري العالمي للكارتية، اقيمت في مدينة قونية التركية بمشاركة 73 رياضيا وبما يشمل فئتي الرجال والنساء، من 76 دولة في انحاء العالم.

واضاف، ان حصيلة اللاعبين الايرانيين من هذه البطولة، بلغت ميداليتين ذهبيتين و3 فضيات و4 برونزيات.

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