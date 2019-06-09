قائد الثورة يوافق على العفو وتخفيف العقوبة بحق عدد من المحكومين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع الموقع الاعلامي الخاص بمكتب قائد الثورة الاسلامية أن اية الله العظمى السيد علي الخامنئي وبمناسبة عيد الفطر المبارك، وافق اليوم الاحد على العفو وتخفيض العقوبة بحق 691 من المحكومين في المحاكم العامة والثورة، ومنظمة التعزيرات الحكومية (مختصة بالمخالفات الاقتصادية) والمنظمة القضائية للقوات المسلحة الايرانية.

وكان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي قدم مقترحا في رسالة الى قائد الثورة بشأن عفو وتخفيض او استبدال عقوبات 691 من السجناء المدانين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة وذلك استنادا للبند 11 من المادة 110 من الدستور حيث حظي الطلب بموافقة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي./انتهى/