رئيس حزب إيراني يطالب بطرد السفير الفرنسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بادامجيان أشار إلى آخر المستجدات الإقليمية والمحلية وأكد أن محور المقاومة اليوم يعيش أسعد أيامه وفترات إزدهاره، مؤكدا أن الكيان الصهيوني اليوم بات تحت مطرقة حماس وحزب الله والمناضلين في سوريا.

وأكد كذلك أنه وفي حال ارتكب الكيان الصهيوني أية حماقة فإنه سيتلقى ضربة لم يتلاقها في تاريخ الصراعات العربية الإسرائيلية.

وأشار إلى دور فرنسا في الأزمة بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية وأكد أن باريس كانت ولا تزال تلعب دور الشرطي السيء، مطالبا الحكومة الايرانية باتخاذ خطوات رادعة تجاه الفرنسيين.

وطالب رئيس حزب التحالف الإسلامي " أسد الله بادامجيان" الخارجية الإيرانية بطرد السفير الفرنسي بسبب تدخل بلاده في الشؤون الداخلية لإيران./انتهى/