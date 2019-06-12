تعاون ايراني آذربيجاني في مجال صناعة الاقمار الصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات الايراني محمد جواد آذري جهرمي صرح أمام الصحفيين على هامش مؤتمر "فرص الاستثمار" الذي اقيم في مدينة "ساري" شمالي ايران، صرح بأن جدول أعمال وكالة الفضاء الايرانية يتضمن صناعة ثلاثة اقمار صناعية سترسل الى الفضاء، مضيفا الى أن مستوى التعاون بين ايران وكالات الفضاء الدولية والاقليمية جيد، حيث اشار الى التعاون الاخير الذي حصل في سياق الحصول على معلومات حول الخسائر التي خلفتها السيول الاخيرة في ايران.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقليمي على حيز الجوفضاء، استطرد وزير الاتصالات الايراني الى التعاون المقرر بين ايران وجمهورية آذربيجان في مجال صناعة قمر للإستشعار عن بعد.

وحول احتمال حجب الانترنت عن ايران قال جهرمي: لحد الان لم نتلق تهديدا في هذا السياق، لكن نحن مستعدون لمثل هذا القرار ولا توجد مشكلة في هذا المجال، إذ اننا نعتمد على الإمكانيات الداخلية في مجال الانترنت.

وفي اشارة الى اهمية إنترنت الاشياء، قال جهرمي: مشروع انترنت الاشياء دخل حيز التنفيذ حاليا في مجال الزراعة بمحافظة مازندران شمالي ايران وهناك برامج ومخططات من اجل توظيف هذه التقنية في مجال تربية المواشي./انتهى/