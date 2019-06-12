آبي: تحاول اليابان قدر المستطاع حل التوترات في الشرق الأوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن كيودو، أن "شينزو آبي" صرح صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في مطار "هاندا" بطوكيو إنه يريد دعم السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الوساطة بين إيران وامريكا.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني إن هناك مخاوف بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في حين أن هذا الوضع قد ركز انتباه المجتمع الدولي على الحاجة إلى تأمين السلام والأمن في المنطقة، وتريد اليابان أن تلعب دورها قدر الإمكان.

وأكد آبي أنه يريد المساعدة في تقليل التوترات من خلال "التبادل الواضح للآراء"./انتهى/