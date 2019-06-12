موسوي: الاوروبيون هم الأولى بالالتزام بتعهداتهم / على ماس أن يدرس البند الـ36 من الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي علق على تصريحات وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في ستوكهولم قائلا: نتفق مع تصريحاته حول أهمية لااتفاق النووي للعالم ولاوروبا، ألا أن تصريحاته حول التزام ايران لوحدها بالتعهدات التي تتعلق باتفاقية ابرمت بين عدة جهات غير مألوفة.

وأضاف: على كافة الجهات المعنية بهذا الاتفاق ان تلتزم بشكك متساوى بهذا الاتفاق، ولو لم يستطيعوا ذلك فمن حق ايران أن تعيد النظر بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي وفقا للآليات التي يتيحها الاتفاق لها.

وأضاف: لو أصبح الاصدقاء الاوروبيون يشعورون بالقلق تجاه الاتفاق النووي عليهم ان يطلبوا من كافة الجهات العمل وفقا له، وهم الاولى بالالتزام بتعهداتهم.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: أقترح على وزير الخارجية الالماني وغيره من اللذين يشعرون بقلق تجاه الاتفاق النووي بأن يدرسون البند الـ36 من الاتفاق اضافة الى بدائيات علم القانون./انتهى/.