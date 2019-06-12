سفير الصين في طهران يسلم نسخة من أوراق اعتماده لظريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الصيني الجديد في طهران "تشانغ هووا" التقى اليوم بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حيث قدم نسخة من أوراق اعتماده له.

وبالاشارة الى الزيارات التي تمت خلال الاعوام الاخيرة على مستوى المسؤولين بين البلدين، تم التأكيد على ضرورة متابعة الاتفاقيات والعقود المبرمة ورفع مستوى العلاقات بين ايران والصين، كما وتناول الجانبان أثناء النقاش اخر التطورات على مستوى العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي بينهما في خصوص عدة قضايا كالاتفاق النووي والنقل والتجارة والطاقة ومكافحة الارهاب./انتهى/