تشانغ هوا: الدول الغربية تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير الصين لدى طهران "تشانغ هوا" حول انتهاك حقوق الإنسان من قبل الدول الغربية: إن قضية حقوق الإنسان هي قيمة مشتركة لجميع الناس في العالم. وكلنا عازمون على الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف: لكن من النقاط المهمة التي أود التأكيد عليها أنه يجب علينا أولاً الدفاع عن التنمية والحياة لجميع الناس. للأسف، نشهد الآن أن أمريكا والدول الغربية تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بما في ذلك إيران والصين والدول النامية بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان.

وقال السفير الصيني لدى طهران: إن قضية حقوق الإنسان تعرضت للانتهاك من قبل الدول الغربية وأمريكا، لكنهم ينتقدون الدول الأخرى.

وأكد تشانغ هوا أن جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، يجب أن تدافع عن قضية حقوق الإنسان الحقيقية بطريقة متماسكة وتعاونية.

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