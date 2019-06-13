ناقلة كوكوكا كاريدجس تعرضت لأضرار في بحر عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم شركة بي.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس صرح بإن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارا، هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارا بجانبها الأيمن.وأضاف أن سفينة قريبة اسمها (كوستال إيس) سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة في الحادث وتلقى الإسعافات الأولية على متن كوستال إيس.

وأضاف المتحدث "كوكوكا كاريدجس لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق. وشحنة الميثانول سلمية".

وكانت السفينة تبعد 70 ميلا بحريا تقريبا عن الفجيرة. /انتهى/.