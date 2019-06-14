روحاني: الولايات المتحدة أصبحت تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة والعالم

ووصف الرئيس الايراني الاتفاق النووي خلال كلمته في القمة التاسعة عشر لمنظمة شنغهاي المنعقدة في قرغيزيا بانه كان انجازا سياسيا متعدد الاطراف، واصفا المرحلة التي يواجهها العالم اليوم بانها نابعة من سياسات آحادية مؤكدا "ايران تعتقد ان المجتمع الدولي يواجه اليوم سياسات احادية الجانب اكثر من ذي قبل"

كما اعتبر الرئيس الايراني ان الادارة الاميركية استغلت القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية وقامت بخلط الاوراق بما يشكل تهديدا للعالم.

كما تطرق الرئيس روحاني الى المساهمات الايرانية في صنع السلام الدولي والاقليمي مؤكدا لقد : طرحنا حلا ديمقراطيا للقضية الفلسطينية عبر استفتاء شامل ، لافتا الى ان ايران تبذل جهودا كبيرة من اجل السلام في اليمن وقال: نبذل كافة جهودنا من اجل السلام في اليمن.

كما لفت روحاني الى جهود ايران التي بذلتها في محاربة الارهاب وداعش قائلا: حاربنا "داعش" في سورية والعراق لتفسيرها الخاطئ للاسلام ودافعنا حتى عن غير المسلمين داعيا الجميع الى التوحد لمواجهته وقال: كلنا اليوم نواجه خطر التطرف الذي يهدد الاستقرار والتقدم وعلينا ان نكون متحدين في مواجهته.