الحوثي: بن سلمان يرفض السلام في اليمن

وقال في معرض تعليقه على ماجاء في الحوار الذي اجراه بن سلمان مع جريدة الشرق الاوسط التي تملكها بلاده : تصريحات بن سلمان تدل دلالة واضحة انهم يرفضون السلام في اليمن، وتحالف العدوان هو من اختار الحل العسكري ورفض الحلول السياسية.

وذكر عضو المجلس السياسي دول العدوان بان اليمن بجيشه ومؤسساته العسكرية والمدنية هي من يواجه العدوان الذي اطلقه محمد بن سلمان ويقوده .

وتناول محمد بن سلمان في حواره مع جريدة الشرق الأوسط ،وهو الأول له منذ ازمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة المملكة باسطنبول ،الأوضاع في المنطقة وفي المقدمة العدوان الذي تقوده السعودية بدعم امريكي وغربي على اليمن ويدخل عامه الخامس ، والذي ارتكبت قوى العدوان خلاله مئات جرائم الحرب التي سقط ضحيتها اكثر من ستين الف قتيل وفق إحصائية نشرتها الأمم المتحدة الشهر الماضي .