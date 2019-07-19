  1. السياسة
١٩ يوليو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠

السعودية ترفع الراية البيضاء.. وتعلن هزيمتها في اليمن

السعودية ترفع الراية البيضاء.. وتعلن هزيمتها في اليمن

اعترف مندوب ​السعودية​ ​في الامم المتحدة عبدالله المعلمي​ بهزيمة بلاده في اليمن بعد مرور اربع سنوات من العدوان عليها وقال ان الوقت قد حان لانتهاء أزمة اليمن.

بعد انتهاء جلسة ​مجلس الأمن​ الخاصة ببحث أزمة اليمن، قال المعلمي ان الوقت قد حان لانتهاء أزمة اليمن، وعلى الحوثيين ان يقبلوا ويسلّموا بالقرار 2216، وذلك بحسب مندوبة "النشرة" في ​نيويورك​ .

ورداً على سؤال حول الكلام عن حرب مع ​إيران​، قال المعلّمي ان "السعودية لا تريد حرباً مع ايران لا في اليمن ولا خارج اليمن".

وزعم المعلمي ان السعودية هي اكثر دولة ساهمت في مساعدة اليمن، وقد أنفقت أكثر من 400 مليون دولار هذه السنة 2019 متناسيا ما قامت به بلاده من القتل وجرائم الحرب وجرائم الابادة ضد الانسانية وتدمير البني التحتية اليمنية فضلا عن تورطها في انتشار الاوبئة والامراض فيها نتيجة الحصار الخانق المفروض على هذا البلد.

رمز الخبر 1896400

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