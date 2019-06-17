إيران تعدّ خارطة حرارية عبر الاقمار الصناعية للإستشعار عن بعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وفقا لمعطيات الاقمار الصناعية، أن منطقة "ريك يلان" الواقعة في صحراء "لوت" بقلب ايران، حققت الرقم القياسي بارتفاع درجة الحرارة عالميا، حيث وصت الحرارة فيها الى 70،3 درجة مئوية، ولم يتكرر ذلك منذ ذلك الحين، كما انها بقيت الاكثر حرارة في العالم لغاية عام 2009.

وبما انه لايوجد اي مرصد جوي في المنطقة الصحراوية المذكورة، فتشكل تقنية الاستشعار عن بعد (عبر الاقمار الصناعية) الطريقة الوحيدة والاقل تكلفة للرصد الجوي في مثل هذه المنطقة، إذ تمكنت وكالة الفضاء الايرانية من مسح درجة الحرارة على كافة اراضي البلاد (land surface temperature) في شهر نيسان الماضي.

وتظهر الخارطة الحرارية لإيران أن نقاط في صحراء لوت تشكل أعلى درجة حرارة في ايران، وتصل حرارتها الى حوالي 64 درجة مئوية.

وتقع هذه النقاط ضمن منطقة الكثبان الرملية شرقي صحراء لوت والسبب لإرتفاع الحرارة فيها هو لون الارضية الداكن الذي يمتص كمية كبيرة من حرارة الشمس ويجعلها احر مكان في العالم./انتهى/.