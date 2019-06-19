الشيخ قاسم: وحدة قوى المقاومة كفيلة بإفشال المخططات الاميركية

وأكد سماحته ان “وحدة قوى المقاومة في المنطقة والعالم كفيلة بإفشال المخططات والمشاريع الاميركية للهيمنة ونهب ثروات الشعوب”. وأشاد بتجربة الثورة الكوبية بزعامة فيديل كاسترو “والتي مثلت نموذجا رائدا لنضال الشعوب،خصوصا في اميركا اللاتينية ضد الاستعمار الاجنبي ومخططات الهيمنة الأميركية”.

وشدد الشيخ قاسم على أهمية “استمرار التعاون والتنسيق بين بلداننا وشعوبنا وقوانا المقاومة لإسقاط الخطط والمؤامرات المحاكة ضد قضايانا، وعلى رأسها ما يسمى صفقة ترامب الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية”, مؤكدا أن “إيماننا في المقاومة كسبيل وحيد لإستعادة حقوقنا ومقدساتنا ثابت ولا يتزعزع”.

من جهته عبر راموس عن “اعتزاز كوبا قيادة وشعبا بمقاومة حزب الله ودعمها لهذا النهج الذي كان له دور اساسي في مواجهة الإحتلال الصهيوني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وإسقاط المؤامرة الامبريالية ضد سوريا وشعبها وقيادتها التقدمية”.

وأكد راموس “ثبات كوبا بقيادتها وشعبها على نهج القائد فيديل في مقارعة سياسة الهيمنة الأميركية والحرب الإقتصادية التي تزداد شراسة ضد الشعب الكوبي”.