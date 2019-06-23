اسقاط طائرة التجسس الامريكية قلب معادلات الحرب النفسية على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس الشورى الاسلامي أصدر في ختام الجلسة العلنية لليوم الاحد بيانا حاز على إمضاء 250 من نواب المجلس لحماية العلمية التي أجراها الحرس الثوري الايراني حيث أسقط طائرة التجسس الامريكية المسيرة.

وجاء في البيان: أن اسقاط طائرة الدرون الامريكية التي تعتبر من أكثر الاليات الحربية تطورا لدى القوات الامريكية، قد قلب معادلات الحرب النفسية على ايران، حيث تبين انه لا يمكن لأي طائرة معتدية الدخول الى سماء ايران، كما وركع امام هذه العزيمة كبار المحللين العسكريين الايرانيين.

وحذر نواب مجلس الشورى الاسلامي الولايات المتحدة من ارتكاب الاخطاء السابقة والاعتراف بقدرة ايران والامن السائد فيها./انتهى/