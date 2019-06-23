إيران توقع مذكرة تعاون مع غانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أمين المجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة "مرتضى بانك" في مراسم التوقيع في ايران، أوضح أن التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين المناطق التجارية الايرانية والغانية يمثل سبيلا لاسواق الدول الافريقية للوصول الى السلع المنتجة بهذه المناطق، ومسارا جديدا للتبادل التجاري بين البلدين./انتهى/