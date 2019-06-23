  1. السياسة
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:٢٩

إيران توقع مذكرة تعاون مع غانا

إيران توقع مذكرة تعاون مع غانا

وقع أمين المجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة "مرتضى بانك" مذكرة تفاهم مع " مايكل اوكي بافي" رئيس منظمة المناطق الحرة الغانية بهدف تسهيل التعاون التجاري بين الجانبين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،  أمين المجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة "مرتضى بانك" في مراسم التوقيع في ايران، أوضح أن التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين المناطق التجارية الايرانية والغانية يمثل سبيلا لاسواق الدول الافريقية للوصول الى السلع المنتجة بهذه المناطق، ومسارا جديدا للتبادل التجاري بين البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1895734

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