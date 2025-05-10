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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٥ م

الميزان التجاري لدى المناطق الحرة في إيران يسجل فائضا بواقع 41.6 مليون دولار

الميزان التجاري لدى المناطق الحرة في إيران يسجل فائضا بواقع 41.6 مليون دولار

أعلنت "الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة" في إيران، أن الميزان التجاري لدى المناطق الحرة في البلاد، سجل فائضا بواقع 41 مليونا و463 ألف دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت "الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة" في إيران، أن الميزان التجاري لدى المناطق الحرة في البلاد، سجل خلال شهر مارس/أبريل من العام الجاري (2025)، فائضا بواقع 41 مليونا و463 ألف دولار.

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران، فقد بلغ إجمالي صادرات السلع والخدمات عبر المناطق الحرة الايرانية خلال شهر مارس/أبريل الماضي، 100.85 مليون دولار. وفي المقابل، بلغت الواردات باستثناء الآلات والمعدات 59.207 مليون دولار؛ مما يدل على ان الميزان التجاري للبلاد حقق فائضا وقدره 41.643 مليون دولار.

رمز الخبر 1957797

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