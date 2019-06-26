لا تزال نافذةإيران الدبلوماسية مفتوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، التقى مع نظيره السلوفاكي "لوکاس باریزك"، في طهران وتباحثا حول قضايا تهم البلدين.

اعرب عراقجي عن اسمرار الاتصالات والمشاورات السياسية بين البلدين مشيرا الخطوات المهمة التي قام بها البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية التي ستتعزز اكثر في المستقبل.

ومن جانبه أوضح مساعد وزير خارجية سلوفاكيا" لوكاس باريزك" عن رغبة بلاده الجادة في استمرار المشاورات السياسية وتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي.

واكد استعداد براتيسلافا لانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في غضون المستقبل القريب.

واشار الى دعم سلوفاكيا للاتفاق النووي، معربا عن أمله بوضع القناة الاوروبية للتبادل المالي مع ايران "اينستكس" قيد التنفيذ وتعزيز اوروبا تعاونها الاقتصادي والتجاري مع ايران./انتهى/