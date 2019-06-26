بروجردي: إسقاط الطائرة الأمريكيةيحمل رسالة هامة إلى دول المنطقة

صرح "بروجردي" في حوار له مع وكالة مهر للانباء معقباً على إسقاط الطائرة الأمريكية المعتديةان إسقاط الطائرة الأمريكية كان ردة فعل طبيعية و متناسبة مع إختراق العدو لأجواء البلاد.

واضاف قائلاً : لنعود بالذاكرة إلى 6 سنوات من اليوم حيث استطاعت قواتنا المسلحة إسقاط الطائرة الأمريكية المتطورة "رك7" ولكن في تلك المرَّة أسقطناها سليمة وقمنا بصنع نسخة إيرانية طبق الأصل عنها واليوم وبإسقاط الطائرة الفائقة التطورأثبتنا مرّةً أخرا قدرتنا في مواجهة أمريكا.

وأكد بروجردي قائلاً : على أمريكا أن تعلم أننا لسنا كباقي دول المنطة وأن أمريكا لن تستطيع أبداً أن تفوق قوة ايرن العسكرية لأننا نتمتع بتقنيات حديثة استطاعت أن تُسقط الطائرة الأمريكية فائقة التطور.

وختم بروجردي المقابلة قائلا: إسقاط الطائرة الأمريكية يحملرسالة هامة إلى دول المنطقة مفادها أن عليهم الإعتماد على قدراتهم الداخلية لصنع قوة ذاتية./انتهى/